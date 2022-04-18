Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD считает, что Ryzen 7 5800X3D лучше всего проявляет себя в играх
Благодаря наличию в общей сложности 100 Мбайт кеша.
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

В служебном разделе сайта AMD уже появились обновлённые документы для партнёров, содержащие упоминания о процессоре Ryzen 7 5800X3D, и одно из них позволяет понять, какие задачи для него являются приоритетными. Желая как-то выделить новинку, AMD даже присвоила его игровым способностям статус не «лучшего» (обозначается тёмным кружком), а «лидирующего», применив для выделения символ звезды.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Одновременно AMD уточняется, что соперником Ryzen 7 5800X3D является процессор Intel Core i9-12900K. Факт формального дебюта Core i9-12900KS в этих документах пока не нашёл отражения, но это произойдёт позднее.

#amd #intel #core i9-12900k #ryzen 7 5800x3d
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Формальный анонс платформы AMD Socket AM5 может состояться в конце мая
Intel Core i9-12900KS пока добрался только до частоты 7.0 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 12
7
Ликбез: чем отличаются IPC и одноядерная производительность
13
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть вторая
1
Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
1
Проект "Моя вода". От анонса до результата
3

Сейчас обсуждают

Андрей Смирнов
08:50
для диванных майнеров , открою БОЛЬШОЙ секрет , кроме эфира оказывается есть еще другие монеты )))) да и те кто майнит сейчас ETH, после POS не будут выкидывать свои карты или сливать через авитокоин ...
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
zens
08:49
давно не 90%, дохрена бытовухи собирается в Россеюшке. Погугли что ли, вот удивишься. Просто у нас, как в той басне Крылова. Все мы шибо любим заграничные наклейки "названия". Вот нам под красивыми ин...
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
strazh666
08:44
У нас не будет по любому.
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
ego0550
08:42
Если эфир все таки перейдет на POS, то будут и дешевле. Но судя по всему Нвидиа проспонсировали перенос POS, как минимум 4000 серию еще рассчитывают продать майнерам.
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
-=metallist=-
08:42
История ничему не учит людей!
Криптобиржа Bitstamp запросила у клиентов сведения о происхождении их средств
zens
08:41
специальный пресет, это уже для совсем конченных лентяев, тыкнуть в одну кнопку и фсёёёё)) Какая жесть, куда катится мир
Руководитель Escape from Tarkov высказался против NFT
-=metallist=-
08:40
Нет, сынок - это фантастика) Как в той рекламе сыра хохланд было))
Криптобиржа Bitstamp запросила у клиентов сведения о происхождении их средств
-=metallist=-
08:40
Ну вот и домашних олигархов расчехлять начали) Не удивлюсь, если всё намайненное украинцам отдадут, ну или во всяком случае скажут, что отдали))
Криптобиржа Bitstamp запросила у клиентов сведения о происхождении их средств
strazh666
08:40
Не будет 3080 столько стоить,если только года через три.
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
NEON_ft
08:38
Заглот пиздабол. В плеер.ру 3060 стоит 68к (двухвентильный палит)
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем