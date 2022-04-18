Благодаря наличию в общей сложности 100 Мбайт кеша.

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

В служебном разделе сайта AMD уже появились обновлённые документы для партнёров, содержащие упоминания о процессоре Ryzen 7 5800X3D, и одно из них позволяет понять, какие задачи для него являются приоритетными. Желая как-то выделить новинку, AMD даже присвоила его игровым способностям статус не «лучшего» (обозначается тёмным кружком), а «лидирующего», применив для выделения символ звезды.

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Источник изображения: AMD

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Одновременно AMD уточняется, что соперником Ryzen 7 5800X3D является процессор Intel Core i9-12900K. Факт формального дебюта Core i9-12900KS в этих документах пока не нашёл отражения, но это произойдёт позднее.