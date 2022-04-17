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Новости Hardware Алексей Сычёв
Формальный анонс платформы AMD Socket AM5 может состояться в конце мая
Купить новые процессоры Ryzen 7000 можно будет лишь к осени.
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Ресурс WCCFTech в эти выходные предпочёл сосредоточиться на перепечатке слухов с китайских форумов, но звучат они настолько воодушевляюще, что оспаривать их нет никакого желания. По данным источника, AMD может представить процессоры Ryzen 7000 семейства Raphael с архитектурой Zen 4 и чипсет AMD X670 уже в конце мая, в дни проведения выставки Computex 2022.

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Источник изображения: база данных AMD

При этом в продажу новинки поступят не ранее августа или сентября, поскольку такой график имеет рациональную привязку к периоду деловой активности, который начинается вслед за сезоном летних отпусков. Процессоры Raphael будут сочетать кристаллы вычислительных ядер, выпущенные по 5-нм технологии, с кристаллом логики ввода-вывода, изготовленным по 6-нм технологии. Эти процессоры также обеспечат поддержку двухканальной памяти типа DDR5 и шины PCI Express 5.0. В совокупности, силами центрального процессора будут поддерживаться до 28 линий PCI Express.

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Конструктивное исполнение Socket AM5 (LGA 1718) потребует использования новых материнских плат, и если первыми дебютируют более дорогие решения на базе набора логики AMD X670, то к осени появятся и более доступные платы на базе чипсета AMD B650. По официальным данным, анонс платформы Socket AM5 намечен на второе полугодие, но майская фаза «предварительного анонса» никак этой позиции не противоречит. На выставке Computex руководство компании традиционно рассказывает о будущих продуктах и планах.

#amd #amd zen 4 #raphael #ryzen 7000 #socket am5
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