Тогда как для Core i9-12900K лучшим достижением является частота 7.6 ГГц.

С самого начала наполнения статистики разгона Intel Core i9-12900KS на сайте HWBot наше внимание привлекло странное обстоятельство – рекорд разгона по частоте для этой модели долгое время отсутствовал. Неделю назад восполнить этот пробел взялся австралийский энтузиаст Zarok77, но его результат оказался единственным в категории, да ещё и не самым впечатляющим.

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Источник изображения: база данных CPU-Z

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На частоте 7.0 ГГц процессор Core i9-12900KS сохранил активность лишь двух производительных ядер и четырёх потоков, хотя для модели Core i9-12900K рекордом является достижение частоты 7.6 ГГц с 16 активным ядрами и 16 потоками. По сути, для изготовления процессоров Core i9-12900KS должны использоваться экземпляры с улучшенными частотными характеристиками, поэтому от этой модели общественность ждёт результатов разгона, превосходящих достижения предшественника. По всей видимости, активность оверклокеров просто пока не сформировала достаточную для такой победы статистику.