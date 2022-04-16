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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В масштабе рекомендованных цен видеокарты AMD Radeon RX 6x50 подорожают не так сильно
Всего на пару десятков долларов.
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Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Ресурс WCCFTech решил не тратить время на обсуждение реальных розничных цен видеокарт Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT, которые должны поступить в продажу в первой половине мая, а сосредоточился на информации о рекомендованных производителем розничных ценах, полученных каналом Moore’s Law is Dead.

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Источник изображения: VideoCardz

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RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
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Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
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Источник утверждает, что по сравнению с предшественниками, эти видеокарты подорожают всего на $20 каждая, хотя для флагманского Radeon RX 6950 XT эта разница может оказаться чуть больше. В любом случае, за психологически важную отметку $1000 новый флагман вылезет, поскольку его предшественник стоял в шаге от неё. Таким образом, Radeon RX 6750 XT в воображаемом мире рекомендованных цен стоил бы $499, а Radeon RX 6650 XT – около $399. При этом по уровню быстродействия видеокарты должны опережать своих предшественников в среднем на 10%. Сказать, насколько это справедливо, в реальности достаточно сложно, ведь розничные цены будут далеки от рекомендованных на существенную величину.

#amd #видеокарты #rdna 2 #radeon rx 6950 xt #radeon rx 6750 xt #radeon rx 6650 xt
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