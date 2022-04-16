Всего на пару десятков долларов.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Ресурс WCCFTech решил не тратить время на обсуждение реальных розничных цен видеокарт Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT, которые должны поступить в продажу в первой половине мая, а сосредоточился на информации о рекомендованных производителем розничных ценах, полученных каналом Moore’s Law is Dead.

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Источник изображения: VideoCardz

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Источник утверждает, что по сравнению с предшественниками, эти видеокарты подорожают всего на $20 каждая, хотя для флагманского Radeon RX 6950 XT эта разница может оказаться чуть больше. В любом случае, за психологически важную отметку $1000 новый флагман вылезет, поскольку его предшественник стоял в шаге от неё. Таким образом, Radeon RX 6750 XT в воображаемом мире рекомендованных цен стоил бы $499, а Radeon RX 6650 XT – около $399. При этом по уровню быстродействия видеокарты должны опережать своих предшественников в среднем на 10%. Сказать, насколько это справедливо, в реальности достаточно сложно, ведь розничные цены будут далеки от рекомендованных на существенную величину.