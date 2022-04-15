Использовать криптовалюту для оплаты товаров в одно время решила даже Tesla, пока Илон Маск (Elon Musk) не осознал, что имидж компании может пострадать из-за не самого удобного для него влияния методов добычи криптовалют типа биткоина на окружающую среду. Как отмечает Reuters со ссылкой на комментарии генерального директора Amazon Энди Джесси (Andy Jassy) в интервью CNBC, гигант интернет-торговли пока не готов принимать криптовалюту для оплаты покупок.
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При этом руководство Amazon не возражает против торговли NFT-токенами на своей площадке, и ожидает в обозримом будущем значительного увеличения количества соответствующих сделок. По словам Джесси, криптовалюты в будущем начнут сильнее влиять на жизнь общества, но сам он пока не обладает биткоинами.
В прошлом году eBay разрешил проводить торги NFT-токенами, опередив в этом вопросе конкурентов, а также выразил готовность рассмотреть возможность использования криптовалют для оплаты лотов в неопределённом будущем.