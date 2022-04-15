Оба компонента в разгоне выступили достойно.

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Греческий энтузиаст OGS решил преодолеть заветную планку в 80 тысяч баллов 3DMark11 Performance при помощи современного тестового стенда, в состав которого вошли материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex, центральный процессор Intel Core i9-12900K и видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT. Два последних компонента охлаждались жидким азотом, причём частоты видеокарты удалось поднять до 3290/19200 МГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Центральный процессор смог на частоте 6830 МГц сохранить активность восьми производительных ядер и сопутствующих им 16 потоков. В совокупности это позволило набрать 80 921 балл в тесте 3DMark11 Performance и установить новый абсолютный мировой рекорд. Никто ранее не преодолевал в этом тесте планку в 80 тысяч баллов.