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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый рекорд 3DMark11 Performance покорился связке Intel Core i9-12900K и AMD Radeon RX 6900 XT
Оба компонента в разгоне выступили достойно.
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Греческий энтузиаст OGS решил преодолеть заветную планку в 80 тысяч баллов 3DMark11 Performance при помощи современного тестового стенда, в состав которого вошли материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex, центральный процессор Intel Core i9-12900K и видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT. Два последних компонента охлаждались жидким азотом, причём частоты видеокарты удалось поднять до 3290/19200 МГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Центральный процессор смог на частоте 6830 МГц сохранить активность восьми производительных ядер и сопутствующих им 16 потоков. В совокупности это позволило набрать 80 921 балл в тесте 3DMark11 Performance и установить новый абсолютный мировой рекорд. Никто ранее не преодолевал в этом тесте планку в 80 тысяч баллов.

#экстремальный разгон #radeon rx 6900 xt #3dmark11 #core i9-12900k
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Boris Kopyltsov
12:15
Ни ФПСов, ни МегаХешей. О чём эти попугаи вообще?
Новый рекорд 3DMark11 Performance покорился связке Intel Core i9-12900K и AMD Radeon RX 6900 XT
Bisaimon
12:13
А не решили ли отмазать этот твитер в плане репутации.
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Юрий Соколов
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Sheshenbek
12:07
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