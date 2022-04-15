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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA сочла нужным отдельно напомнить о возвращении видеокарт в магазины
И это полтора года спустя после формального анонса!
анонсы и реклама
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

С точки зрения «живущих завтрашним днём» любителей игр семейство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (именно так оно упоминается в официальных материалах, без лишних нулей), сейчас находится «на излёте фазы пребывания в статусе новейших графических решений», поскольку в третьем квартале им на смену уже должны выйти носители архитектуры Ada Lovelace. Тем не менее, вчера один популярный сайт отметил, что банальный для нормальных условий рынка факт наличия видеокарт в продаже удостоился отдельной маркетинговой кампании NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Повторное насыщение рынка видеокартами с архитектурой Ampere, как можно понять из баннера, происходит под девизом «Restocked & Reloaded». Партнёры NVIDIA, как можно судить по нашей новостной ленте, тоже подключились к продвижению новых партий GeForce RTX 30 в рознице.

#nvidia #видеокарты #ampere #geforce rtx 30 #дефицит видеокарт
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