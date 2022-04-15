С точки зрения «живущих завтрашним днём» любителей игр семейство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (именно так оно упоминается в официальных материалах, без лишних нулей), сейчас находится «на излёте фазы пребывания в статусе новейших графических решений», поскольку в третьем квартале им на смену уже должны выйти носители архитектуры Ada Lovelace. Тем не менее, вчера один популярный сайт отметил, что банальный для нормальных условий рынка факт наличия видеокарт в продаже удостоился отдельной маркетинговой кампании NVIDIA.
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Повторное насыщение рынка видеокартами с архитектурой Ampere, как можно понять из баннера, происходит под девизом «Restocked & Reloaded». Партнёры NVIDIA, как можно судить по нашей новостной ленте, тоже подключились к продвижению новых партий GeForce RTX 30 в рознице.