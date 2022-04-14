Специалистам Mercedes-Benz некоторое время назад удалось создать прототип электромобиля VISION EQXX, который призван стать полигоном для отработки тех прогрессивных технологий, которые найдут применение в серийных машинах марки через несколько лет. Главным поводом для гордости немецких инженеров стал рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления на уровне 0,17, который вынуждает машину уступить по обтекаемости только пингвину. Правда, погоня за показателями значительно увеличила задний свес электромобиля, но в серию он всё равно не пойдёт, а потому эстетика конкретного образца мало кого серьёзно волнует.
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Наделённый тяговой батареей ёмкостью около 100 кВт‧ч, этот прототип при снаряжённой массе 1750 кг способен преодолеть на одном заряде более 1000 км, расходуя не более 8,7 кВт‧ч на 100 км пути. Это было недавно доказано экспериментально, как поясняет Electrek, причём не на закрытой кольцевой трассе, а реальном маршруте, соединяющем Германию и юг Франции. Часть пути пролегала через Альпы, что подразумевает чередование спусков и подъёмов.
Потратив на поездку более 11 с половиной часов, электромобиль под управлением испытателя был способен проехать ещё 140 км в дополнение к тем 1008 км, которые были пройдены для достижения поставленных целей. Конечно, серийные электромобили не будут использовать все оптимизации, присущие данному прототипу, но какой-то опыт специалисты Mercedes-Benz смогут применить и при создании электромобилей, более приближённых к условиям повседневной эксплуатации.