Публикация квартальной отчётности TSMC позволила понять, какие тенденции были характерны для деятельности крупнейшего контрактного производителя чипов в первые три месяца текущего года. Во-первых, стало понятно, что степень экспансии любого нового техпроцесса имеет свои пределы и оставляет простор для отката на более скромные позиции. В частности, так произошло с выручкой TSMC от реализации 5-нм продукции.
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Если в четвёртом квартале её доля достигала 23%, то в первом она сократилась до 20%. Высвободившиеся три процентных пункта приняла на себя выручка от реализации 7-нм продукции, доля которой выросла с 27 до 30%. Распределение выручки по более зрелым техпроцессам при этом почти не изменилось.
В любом случае, 7-нм и 5-нм техпроцессы по-прежнему формировали половину всей выручки TSMC, и перераспределение структуры произошло именно внутри этой группы. Руководство компании призналось, что дефицит компонентов сохранится на протяжении всего текущего года. От него страдают даже производители оборудования для выпуска чипов, без которого нельзя нарастить производственные мощности самой TSMC – получается замкнутый круг, разорвать который компания в прошедшем квартале старалась в меру своих нескромных возможностей, выделив на капитальные затраты почти $9,4 млрд.