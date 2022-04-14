Больше стала выручка от реализации 7-нм продукции.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Публикация квартальной отчётности TSMC позволила понять, какие тенденции были характерны для деятельности крупнейшего контрактного производителя чипов в первые три месяца текущего года. Во-первых, стало понятно, что степень экспансии любого нового техпроцесса имеет свои пределы и оставляет простор для отката на более скромные позиции. В частности, так произошло с выручкой TSMC от реализации 5-нм продукции.

реклама

Источник изображения: TSMC

Если в четвёртом квартале её доля достигала 23%, то в первом она сократилась до 20%. Высвободившиеся три процентных пункта приняла на себя выручка от реализации 7-нм продукции, доля которой выросла с 27 до 30%. Распределение выручки по более зрелым техпроцессам при этом почти не изменилось.

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

В любом случае, 7-нм и 5-нм техпроцессы по-прежнему формировали половину всей выручки TSMC, и перераспределение структуры произошло именно внутри этой группы. Руководство компании призналось, что дефицит компонентов сохранится на протяжении всего текущего года. От него страдают даже производители оборудования для выпуска чипов, без которого нельзя нарастить производственные мощности самой TSMC – получается замкнутый круг, разорвать который компания в прошедшем квартале старалась в меру своих нескромных возможностей, выделив на капитальные затраты почти $9,4 млрд.