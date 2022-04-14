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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Доля 5-нм продукции в выручке TSMC в первом квартале сократилась
Больше стала выручка от реализации 7-нм продукции.
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Публикация квартальной отчётности TSMC позволила понять, какие тенденции были характерны для деятельности крупнейшего контрактного производителя чипов в первые три месяца текущего года. Во-первых, стало понятно, что степень экспансии любого нового техпроцесса имеет свои пределы и оставляет простор для отката на более скромные позиции. В частности, так произошло с выручкой TSMC от реализации 5-нм продукции.

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Источник изображения: TSMC

Если в четвёртом квартале её доля достигала 23%, то в первом она сократилась до 20%. Высвободившиеся три процентных пункта приняла на себя выручка от реализации 7-нм продукции, доля которой выросла с 27 до 30%. Распределение выручки по более зрелым техпроцессам при этом почти не изменилось.

Источник изображения: TSMC

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RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
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В любом случае, 7-нм и 5-нм техпроцессы по-прежнему формировали половину всей выручки TSMC, и перераспределение структуры произошло именно внутри этой группы. Руководство компании призналось, что дефицит компонентов сохранится на протяжении всего текущего года. От него страдают даже производители оборудования для выпуска чипов, без которого нельзя нарастить производственные мощности самой TSMC – получается замкнутый круг, разорвать который компания в прошедшем квартале старалась в меру своих нескромных возможностей, выделив на капитальные затраты почти $9,4 млрд.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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Rey.B.
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pergiu1
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Александр Еремеев
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Странно. Разве 5 нм хопперы они еще не начали выпускать?
Доля 5-нм продукции в выручке TSMC в первом квартале сократилась
Rey.B.
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Сергей Мазур
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