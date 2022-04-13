Оживить спрос поможет осенний дебют Ada Lovelace.

Специалисты Bank of America не торопятся разделять пессимизм некоторых коллег, которые предрекают назревающее для NVIDIA «криптопохмелье» с затовариванием складов и падением доходов от реализации видеокарт. Во втором полугодии в пользу NVIDIA будут выступать рост спроса на серверные и автомобильные компоненты, а также выход графических решений семейства Hopper и Ada Lovelace.

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Источник изображения: Reuters

Для акционеров падение игровых доходов NVIDIA выразится в снижении доходов в пересчёте на одну акцию на 7-9%, не более. В текущем квартале игровая выручка NVIDIA может последовательно сократиться не более чем на 5%, а в следующем квартале – только на 10%.

Выручка NVIDIA в игровом сегменте, по словам источника, каждые два года в среднем вырастала на 25% ежегодно, хотя фактический диапазон варьировался от 8 до 45%. Если пессимистичный сценарий будет реализован, то среднегодовой темп прироста игровой выручки NVIDIA на двухлетнем интервале снизится до 6%. Впрочем, это всё равно положительная динамика.

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По мнению экспертов Bank of America, в долгосрочной перспективе NVIDIA будет находиться в привилегированном положении, обладая способностью увеличивать выручку на важнейших для себя рынках на 20-25% в год, что в три раза выше темпов, присущих полупроводниковой отрасли в целом. От появления сильных конкурентов она защищена высокими входными затратами, поэтому её положению ничего не угрожает.