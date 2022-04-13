Серьёзность удалённой формы работы так укоренилась в сознании многих руководителей, что Илон Маск (Elon Musk) и Джефф Безос (Jeff Bezos) на полном серьёзе начали обсуждать превращение штаб-квартиры Twitter в приют для бездомных. При этом, как отмечает Bloomberg, холдинг Alphabet и его дочерняя компания Google считают уместным увеличение расходов на строительство офисных зданий и центров обработки данных на территории США с прошлогодних $7 млрд до нынешних $9,5 млрд.
реклама
Всего до конца 2022 года Google рассчитывает создать в США около 20 тысяч новых рабочих мест, и дополнительные офисные площади ей для этого понадобятся. С апреля сотрудники калифорнийских представительств компании обязаны были перейти на гибридный режим работы, проводя в офисах не менее трёх дней в неделю. Часть этой суммы будет направлена на расширение центров обработки данных в разных штатах. В Атланте в этом году будет открыт новый офис.