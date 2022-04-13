Очевидцы утверждают, что в ходе одного из недавних вебинаров для партнёров представитель AMD заявил о готовности компании открыть новые впечатляющие возможности по разгону памяти типа DDR5 в рамках платформы Socket AM5, обеспечивающей поддержку процессоров семейства Raphael с архитектурой Zen 4.
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Последние должны выйти в следующем полугодии и впервые предложить поддержку DDR5 для настольной платформы AMD, хотя в мобильном сегменте компания такой тип памяти уже поддерживает. В ходе соответствующих экспериментов, как поясняют представители компании, будут достижимы такие частоты, которые ранее казались недосягаемыми. Одновременно будут представлены расширения RAMP для модулей памяти типа DDR5, которые являются прямыми конкурентами расширений Intel XMP 3.0.