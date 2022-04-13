Процессоры Raphael с архитектурой Zen 4 дебютируют в следующем полугодии.

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

Очевидцы утверждают, что в ходе одного из недавних вебинаров для партнёров представитель AMD заявил о готовности компании открыть новые впечатляющие возможности по разгону памяти типа DDR5 в рамках платформы Socket AM5, обеспечивающей поддержку процессоров семейства Raphael с архитектурой Zen 4.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке 3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Последние должны выйти в следующем полугодии и впервые предложить поддержку DDR5 для настольной платформы AMD, хотя в мобильном сегменте компания такой тип памяти уже поддерживает. В ходе соответствующих экспериментов, как поясняют представители компании, будут достижимы такие частоты, которые ранее казались недосягаемыми. Одновременно будут представлены расширения RAMP для модулей памяти типа DDR5, которые являются прямыми конкурентами расширений Intel XMP 3.0.