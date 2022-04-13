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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Платформа AMD Socket AM5 откроет новые возможности по разгону оперативной памяти типа DDR5
Процессоры Raphael с архитектурой Zen 4 дебютируют в следующем полугодии.
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Очевидцы утверждают, что в ходе одного из недавних вебинаров для партнёров представитель AMD заявил о готовности компании открыть новые впечатляющие возможности по разгону памяти типа DDR5 в рамках платформы Socket AM5, обеспечивающей поддержку процессоров семейства Raphael с архитектурой Zen 4.

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Источник изображения: AMD

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Последние должны выйти в следующем полугодии и впервые предложить поддержку DDR5 для настольной платформы AMD, хотя в мобильном сегменте компания такой тип памяти уже поддерживает. В ходе соответствующих экспериментов, как поясняют представители компании, будут достижимы такие частоты, которые ранее казались недосягаемыми. Одновременно будут представлены расширения RAMP для модулей памяти типа DDR5, которые являются прямыми конкурентами расширений Intel XMP 3.0.

#amd #amd zen 4 #raphael #socket am5 #ryzen 6000
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