Автор постоянных откровений о планах Apple на страницах ресурса Bloomberg, Марк Гурман (Mark Gurman), в своей свежей публикации заявил о намерениях компании к 2024 году представить модель часов Watch, которая позволяла бы измерять артериальное давление.
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Прогресс на этом направлении идёт медленно, в том числе и из-за ухода из штата Apple профильных специалистов, но компания не торопится с реализацией данной критичной для многих пользователей функции. По данным источника, Apple Watch не будут демонстрировать точных значений давления, а просто будут сигнализировать об отклонении показателей от нормы, рекомендуя пользователю проверить давление обычным тонометром или обратиться к врачу.
Подобным образом будет реализовано и измерение температуры тела, а вот контролировать уровень сахара в крови без нарушения целостности кожного покрова Apple Watch должны научиться в ещё более отдалённом будущем. Смогут часы Apple и диагностировать мерцательную аритмию, а также уже осенью этого года обзаведутся новыми программными функциями в виде дополнительных видов тренировок, напоминаний о времени приёма лекарств и расширенными возможностями в режиме энергосбережения. Осеннее обновление ассортимента Apple Watch принесёт в модельный ряд три новые версии устройства.