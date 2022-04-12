Свято место пусто не бывает, если оно на конвейере TSMC.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Пока некоторые отраслевые СМИ без устали обсуждают тенденцию к снижению спроса на отдельные компоненты во втором квартале, тайваньский DigiTimes со всей ответственностью заявляет, что контрактные производители чипов не почувствовали на себе снижения объёмов заказов со стороны клиентов.

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Источник изображения: TSMC

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Получается, что эта информация противоречит и данным аналитиков Baird, которые сегодня заявили о снижении количества заказываемых у TSMC и Samsung графических процессоров потребительского класса. Следует учитывать, что контрактные производители чипов обладают более длительными горизонтами планирования, а потому сиюминутные конъюнктурные колебания спроса на их деятельности не сказываются. Во-вторых, если спрос просел на одном направлении, соответствующие производственные мощности будут быстро забронированы прочими клиентами, так что в целом поставщики чипов должны чувствовать себя уверенно. TSMC свой квартальный отчёт опубликует на этой неделе, на сопутствующей конференции представители компании должны дать комментарии со своей оценкой ситуации в отрасли.