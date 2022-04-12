Тайваньские контрактные производители ноутбуков, как сообщает DigiTimes, могут пострадать из-за участившихся локдаунов на территории Китая, вызванных новыми вспышками коронавирусной инфекции, сочетающимися с политикой нулевой терпимости к её распространению со стороны местных властей.
реклама
Во многих случаях производителям удаётся наладить частичное функционирование предприятий в условиях коронавирусных ограничений, но объёмы производства всё равно неизбежно страдают. Если локдауны в Китае затянутся, производители ноутбуков не смогут по итогам второго квартала увеличить объёмы выпуска в последовательном сравнении, как это было запланировано изначально. Хотя многие источники сейчас говорят о снижении спроса на ноутбуки после двух лет непрерывного роста, в действительности ситуация не совсем однородна. В корпоративном сегменте, например, спрос на ноутбуки по-прежнему высок, а вот потребительские и ученические модели действительно пользуются меньшим спросом.