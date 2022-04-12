Здесь будут осваиваться самые передовые техпроцессы.

За ширмой информационной блокады корпорация Intel скрыла пресс-релиз о завершении работ по расширению площади так называемых «чистых помещений» на предприятии в Орегоне на 25 тысяч квадратных метров, что обошлось производителю в $3 млрд. Попутно расположенный здесь же исследовательский центр получил имя Гордона Мура (Gordon Moore) – одного из основателей корпорации, который сейчас проживает на Гавайях.

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Источник изображения: Intel

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За всю историю существования предприятия в Орегоне компания вложила в эту площадку почти $52 млрд. Дополнительные площади позволят в будущем разместить литографическое оборудование нового поколения, необходимое для освоения техпроцессов Intel 20A и 18A. Последние хоть и будут массово внедряться на другом предприятии в Огайо, которое будет построено к 2025 году, пилотные работы с ними будут осуществляться именно в Орегоне. Напомним, что компания полна решимости освоить пять новых техпроцессов за четыре года и вернуть себе технологическое лидерство в сфере литографии ко второй половине этого десятилетия.