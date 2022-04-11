Европа начинала этот путь с 9%.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Относительно свежий апрельский отчёт IC Insights гласит о том, что доля американских компаний на рынке полупроводниковых компонентов в показателях выручки остаётся достаточно высокой. В совокупности компании из США формируют 54% мировой выручки от реализации полупроводниковых компонентов. В сегменте компаний, имеющих собственные производственные мощности (IDM), их доля достигает 47%. В сегменте бесфабричных компаний доля американских разработчиков достигает 68%.

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Источник изображения: IC Insights

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Кстати, китайские компании на мировом рынке довольствуются лишь 4% выручки, но за прошедшие тридцать лет Азиатско-Тихоокеанский регион в целом укрепил свои позиции на рынке с 4 до 34% (преимущественно за счёт Тайваня, надо полагать), тогда как Япония скатилась с 49 до 6%. Европа на этом фоне отличалась если не стабильностью, то очень низкими темпами снижения своей доли – с 9% в 1990 году до 6% в 2021 году. Кстати, к концу десятилетия европейские производители хотели бы занять до 20% мирового рынка.