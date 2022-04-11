Китайские компании сейчас сталкиваются с новой волной пандемии, что в условиях сохранения нулевой терпимости к COVID-19 со стороны местных властей означает, что многомиллионные мегаполисы закрываются на жёсткие локдауны и предприятия простаивают в лучшем случае по несколько дней подряд. Как отмечает Bloomberg, ограничительные меры добрались и до китайского города Ниндэ в провинции Фуцзянь, где у CATL функционирует предприятие по выпуску тяговых батарей для электромобилей.
реклама
Дабы не жертвовать деятельностью своего крупнейшего предприятия, CATL пошла на обеспечение особых мер санитарной безопасности. Сотрудников предприятия специальными автобусами будут отвозить к местам проживания, которые им покидать будет строго запрещено. Обратные рейсы будут доставлять их к месту работы, промежуточные контакты с кем-либо из окружающих будут исключены. Сейчас CATL контролирует 50% рынка тяговых аккумуляторов в Китае и более трети в мире. Терять свои позиции из-за новой волны пандемии компания явно не желает.