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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Китайские компании сейчас сталкиваются с новой волной пандемии, что в условиях сохранения нулевой терпимости к COVID-19 со стороны местных властей означает, что многомиллионные мегаполисы закрываются на жёсткие локдауны и предприятия простаивают в лучшем случае по несколько дней подряд. Как отмечает Bloomberg, ограничительные меры добрались и до китайского города Ниндэ в провинции Фуцзянь, где у CATL функционирует предприятие по выпуску тяговых батарей для электромобилей.

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Источник изображения: CATL

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Дабы не жертвовать деятельностью своего крупнейшего предприятия, CATL пошла на обеспечение особых мер санитарной безопасности. Сотрудников предприятия специальными автобусами будут отвозить к местам проживания, которые им покидать будет строго запрещено. Обратные рейсы будут доставлять их к месту работы, промежуточные контакты с кем-либо из окружающих будут исключены. Сейчас CATL контролирует 50% рынка тяговых аккумуляторов в Китае и более трети в мире. Терять свои позиции из-за новой волны пандемии компания явно не желает.