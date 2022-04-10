Подтверждается лишь наличие 12 Гбайт памяти.

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

Предполагается, что десятого мая AMD представит обновлённое семейство видеокарт с архитектурой RDNA 2, и в его составе появится Radeon RX 6750 XT. Как отмечает один из активистов на страницах Twitter, на сайте южнокорейского регулятора RRA, отвечающего за распределение радиочастотного спектра, видеокарта Radeon RX 6750 XT в исполнении PowerColor уже зарегистрирована с 29 марта.

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Источник изображения: Twitter, Harukaze5719

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В данной конфигурации видеокарта предлагает 12 Гбайт памяти типа GDDR6, и это всё, что можно сказать о характеристиках новинки по указанной записи. Предполагается, что 7-нм графический процессор Navi 22 предложит 2560 потоковых процессоров и 192-разрядную шину памяти. Разница с Radeon RX 6700 XT будет заключаться в более высокой частоте памяти.