Ресурсу Electrek удалось обобщить планы Tesla на 2023 год по итогам выступления Илона Маска (Elon Musk) на церемонии открытия предприятия в штате Техас. Сперва он заявил о намерениях наладить в следующем году выпуск пикапов Cybertruck и человекоподобных роботов Optimus, а позже признался, что грузовики Semi и спортивные купе Roadster второго поколения составят им компанию в тот же год.
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Получается, что предприятие в Остине в следующем году освоит выпуск сразу четырёх новых изделий: трёх электромобилей и робота. К слову, Semi и Roadster второго поколения были анонсированы ещё в 2017 году, а Cybertruck был представлен осенью 2019 года. Старт массового производства всех этих электромобилей неоднократно задерживался, и не факт, что в итоге они начнут выпускаться в 2023 году.