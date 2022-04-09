Американский энтузиаст Splave решил не ограничиваться теми достижениями в разгоне процессора Intel Core i9-12900KS, которые он подготовил к анонсу модели и пресс-релизу ASRock, предоставившей материнскую плату Z690 Aqua OC. В тесте PiFast ему удалось достичь вершины мирового рейтинга с результатом 7,790 секунды в составе системы всё той же конфигурации.
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На этот раз частоту процессора удалось поднять до 7536 МГц при активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков.
Примечательно, что рекорд разгона по частоте для этой модели процессора в базе данных HWBot до сих пор не зарегистрирован, поэтому определённый простор для совершенствования ещё остаётся.