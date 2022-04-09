Шаг за шагом результат улучшается.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

Американский энтузиаст Splave решил не ограничиваться теми достижениями в разгоне процессора Intel Core i9-12900KS, которые он подготовил к анонсу модели и пресс-релизу ASRock, предоставившей материнскую плату Z690 Aqua OC. В тесте PiFast ему удалось достичь вершины мирового рейтинга с результатом 7,790 секунды в составе системы всё той же конфигурации.

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Источник изображения: HWBot, Splave

На этот раз частоту процессора удалось поднять до 7536 МГц при активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков.

Источник изображения: HWBot, Splave

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Примечательно, что рекорд разгона по частоте для этой модели процессора в базе данных HWBot до сих пор не зарегистрирован, поэтому определённый простор для совершенствования ещё остаётся.