Коррекция может быть временной, но спрос не мог расти вечно.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

Руководство TSMC недавно уже предупреждало, что наблюдает снижение спроса на компоненты для ПК, смартфонов и потребительской электроники, а теперь данную тенденцию независимо подтверждают и аналитики Truist. По данным двух отраслевых источников, объёмы производства ряда компонентов во втором квартале будут сокращены, хотя в целом участники рынка рассчитывают на сохранение высокого спроса во втором полугодии.

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Источник изображения: AMD

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Просадка спроса во втором квартале наблюдается в сегменте вычислительной, телекоммуникационной и потребительской техники. О причинах такого явления аналитики не высказываются однозначно, выдвигая лишь ряд предположений. Во-первых, разрывы логистических цепочек могли временно снизить спрос, поскольку у производителей нет возможности укомплектовать готовые изделия всем необходимым. Во-вторых, после длительного бума спрос мог снижаться из-за приближения рынка к состоянию насыщения. Авторы прогноза снизили целевые значения по курсу акций AMD ($144 –> $111), NVIDIA ($347 –> $298) и Intel ($53 –> $49).