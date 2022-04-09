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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором квартале количество заказов на компьютерные компоненты сократилось
Коррекция может быть временной, но спрос не мог расти вечно.
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Руководство TSMC недавно уже предупреждало, что наблюдает снижение спроса на компоненты для ПК, смартфонов и потребительской электроники, а теперь данную тенденцию независимо подтверждают и аналитики Truist. По данным двух отраслевых источников, объёмы производства ряда компонентов во втором квартале будут сокращены, хотя в целом участники рынка рассчитывают на сохранение высокого спроса во втором полугодии.

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Источник изображения: AMD

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Просадка спроса во втором квартале наблюдается в сегменте вычислительной, телекоммуникационной и потребительской техники. О причинах такого явления аналитики не высказываются однозначно, выдвигая лишь ряд предположений. Во-первых, разрывы логистических цепочек могли временно снизить спрос, поскольку у производителей нет возможности укомплектовать готовые изделия всем необходимым. Во-вторых, после длительного бума спрос мог снижаться из-за приближения рынка к состоянию насыщения. Авторы прогноза снизили целевые значения по курсу акций AMD ($144 –> $111), NVIDIA ($347 –> $298) и Intel ($53 –> $49).

#аналитика #финансы #полупроводники #акции
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stockclock
02:53
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qot
02:50
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Леди Яга
02:28
У тебя мало того что 900мл вместо 1000, так еще и цена в 105рублей. И это за молоко 2.5%
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ChandlerXAAP
02:24
ну боты оверов разошлись, друг с другом начали общаться чтоли)) Прогеры оверов код обновили чтоли)
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Леди Яга
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ХДЕ ТАМ ??? Хватит уже байки рассказывать. Давай либо скрины, либо ссылку на тему в которой у тебя так подгорело
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Alex23
02:18
у тебя и в машине жидкости не нужно менять наверное...
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Леди Яга
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N1ghtwish
02:14
А в чем проблема? На пепперру пишут, что схема пока еще рабочая: https://www.pepper.ru/deals/processor-amd-ryzen-5-5600g-radeon-graphics-612-am4-17295rub-cerez-qiwimonetki-258999 Другой вопрос, когда ...
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ахахах
02:12
говорят день победы в 3-ей мировой на крещатике будет.Солдаты с гармошками по крещатику пойдут
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kib@rg
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