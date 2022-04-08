Тайваньская компания Acer сегодня подвела предварительные итоги первого квартала и ожидания российских потребителей. По данным этого производителя компьютерной техники, консолидированная выручка первого квартала выросла на 9,5% в годовом сравнении до $2,7 млрд, достигнув максимального за девять лет значения.
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Выручка Acer в игровом сегменте выросла на 25,9%, в коммерческом сегменте на 36,9%, в настольном – на 30,3%. Если не считать бизнес по производству ПК и дисплеев, то вся остальная выручка компании в прошедшем периоде выросла на 32,1%, выше среднего значения по корпорации.
Решению приостановить свою деятельность в России компания Acer посвятила целый абзац пресс-релиза, выразив надежду на скорое восстановление мира и продемонстрировав готовность взаимодействовать с международными организациями в русле гуманитарной поддержки.