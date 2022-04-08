Это необходимо для выживания.

Популярный сайт Electrek приводит некоторые интересные высказывания главы возрождённой компании DeLorean Юста де Вриса (Joost de Vries), которые он сделал в интервью ресурсу Electrify News. Как известно, 18 августа этого года должен дебютировать первый электромобиль легендарной марки, которая свою славу заработала не столько скромным по времени пребыванием серийных машин на конвейере, сколько причастностью к съёмкам в фильмах «Назад в будущее».

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Источник изображения: DMC

Нынешний глава DeLorean пообещал, что в новом детище компании будут угадываться черты легендарного купе DMC-12, но от кузова из нержавеющей стали новый вариант откажется. По динамическим характеристикам электрическое купе DeLorean не будет претендовать на статус гиперкара, поэтому разгон до 100 км/ч будет занимать у него более двух секунд. С электронными ассистентами водителю компания тоже обещает не переборщить, поскольку ставка будет делаться на взаимодействие водителя с автомобилем.

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В силу очевидных экономических причин DeLorean должна будет выпускать и массовые модели электромобилей, чтобы просто оставаться на плаву. Какими они будут и когда появятся, пока не уточняется, но из архивных документов известно, что в восьмидесятые годы компания планировала создать не только четырёхдверные легковые автомобили, но и городские автобусы. Продавать машины DeLorean нового модельного ряда планируется по всему миру, но способы дистрибуции будут отличаться от региона к региону.