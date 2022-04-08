По крайней мере, рассмотрит предложения от заинтересованных инвесторов.

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Мартовское внеочередное собрание акционеров Toshiba отмело план реструктуризации, подразумевающий выделение бизнеса по выпуску полупроводниковых компонентов в самостоятельную компанию. В июне состоится очередное собрание акционеров, и Bloomberg поясняет, что организованный из шести независимых директоров комитет начнёт искать для японской корпорации новых инвесторов, чтобы к июню предложить варианты выкупа активов.

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Источник изображения: Toshiba

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Попутно будет представлен и новый бизнес-план. Считается, что его частью станет сохранение активов, связанных с выпуском лифтового оборудования и осветительных приборов, но свою долю в подразделении по выпуску кондиционеров Toshiba постарается реализовать к сентябрю этого года. Акции Toshiba на этих новостях выросли в цене на 3,5% после открытия торгов на площадке в Токио.