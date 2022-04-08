Хотя анонс упоминал о моментальной доступности.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Дискретные графические решения для ноутбуков Intel формально представила неделю назад, но сайт VideoCardz уточняет, что купить их можно будет разве что к концу второго квартала, поскольку именно такие сроки описывает служба технической поддержки на своей странице в Twitter. При этом даже рекламируемые в качестве первых носителей такой графики ноутбуки Samsung Galaxy Book2 Pro в реальности сейчас поставляются без дискретной графики Intel.

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Источник изображения: Intel

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По словам производителя, она будет доступна в качестве опции позже, хотя рекламные материалы активно упоминают наличие графики Arc Alchemist. Получается, что фактически до покупателей она доберётся лишь в конце квартала, хотя в условиях дефицита и перебоев с логистикой это достаточно предсказуемо.