Пока всё интересующееся деятельностью Илона Маска (Elon Musk) человечество следило за последствиями покупки им крупного пакета акций Twitter, рынок взбудоражила другая новость – как сообщает CNBC, недавно подконтрольный миллиардеру Уоррену Баффетту (Warren Buffett) инвестиционный гигант Berkshire Hathaway приобрёл пакет из 121 млн акций HP Inc. на общую сумму $4,2 млрд, и теперь этому инвестору опосредованно принадлежит 11% компании, производящей персональные компьютеры и устройства печати.
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Эти известия подогрели курс акций HP Inc. почти на 15% ещё до открытия торговой сессии. Ценные бумаги этого производителя сложно было назвать фаворитами рынка, с октября 2009 года они выросли в цене всего на 50%. В своей инвестиционной стратегии Баффетт традиционно избегал активов компаний технологического сектора, если не считать крупного пакета акций Apple. Остаётся наблюдать, как поведут себя акции HP Inc. после открытия торгов, которые начнутся в считанные минуты после появления данного материала на страницах нашего сайта.