Теперь совместимость обеспечивается комплектом поставки.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Марка be quiet! напомнила, что ещё с прошлого года начала предлагать владельцам своих систем охлаждения комплекты креплений, обеспечивающие совместимость с материнскими платами, оснащёнными разъёмом LGA 1700. С этого месяца она будет прикладывать такие крепления к большинству систем охлаждения, рассчитанных на работу с различными центральными процессорами Intel.

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Источник изображения: be quiet!

Совместимость «из коробки» теперь гарантируется для следующих моделей процессорных кулеров:

Dark Rock Pro 4;

Dark Rock 4;

Dark Rock Slim;

Dark Rock TF 2;

Shadow Rock 3;

Shadow Rock Slim 2;

Shadow Rock LP;

Pure Rock 2;

Pure Loop.

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Все модели серии Silent Loop 2 начнут оснащаться совместимыми с LGA 1700 креплениями с лета этого года, необходимый крепёж также можно будет получить отдельно. Модель Pure Rock Slim 2 также была конструктивно доработана, чтобы обеспечивать совместимость с LGA 1700. В ближайшие месяцы она начнёт комплектоваться системой креплений на основе шпилек, которую можно будет получить и для уже эксплуатируемых клиентами экземпляров.