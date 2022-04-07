Марка be quiet! напомнила, что ещё с прошлого года начала предлагать владельцам своих систем охлаждения комплекты креплений, обеспечивающие совместимость с материнскими платами, оснащёнными разъёмом LGA 1700. С этого месяца она будет прикладывать такие крепления к большинству систем охлаждения, рассчитанных на работу с различными центральными процессорами Intel.
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Совместимость «из коробки» теперь гарантируется для следующих моделей процессорных кулеров:
- Dark Rock Pro 4;
- Dark Rock 4;
- Dark Rock Slim;
- Dark Rock TF 2;
- Shadow Rock 3;
- Shadow Rock Slim 2;
- Shadow Rock LP;
- Pure Rock 2;
- Pure Loop.
Все модели серии Silent Loop 2 начнут оснащаться совместимыми с LGA 1700 креплениями с лета этого года, необходимый крепёж также можно будет получить отдельно. Модель Pure Rock Slim 2 также была конструктивно доработана, чтобы обеспечивать совместимость с LGA 1700. В ближайшие месяцы она начнёт комплектоваться системой креплений на основе шпилек, которую можно будет получить и для уже эксплуатируемых клиентами экземпляров.