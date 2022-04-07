Вслед за Шанхаем на глобальные каникулы уходит Куньшань.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В отдельных районах Китая локдаун уже сохраняется вторую неделю, а его условия вынуждают производителей либо оставлять рабочих на предприятиях круглосуточно, либо останавливать работу предприятий полностью или частично. Как сообщает DigiTimes, в Куньшане расположены предприятия контрактных производителей электроники вроде Compal Electronics и Wistron, им придётся простаивать на протяжении ещё двух дней.

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Источник изображения: AFP

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Клиентами Compal являются компании Acer, Apple, Dell, Lenovo, HP Inc. и Toshiba. С Wistron сотрудничают Acer, Dell, HP Inc., Lenovo и Xiaomi. Здесь же функционируют и предприятия Pegatron, выпускающие технику Apple, Asus, Lenovo и Microsoft. Получается, что почти все крупнейшие производители электроники в итоге могут пострадать от новых локдаунов в Китае. Помимо компьютеров и ноутбуков, могут сократиться объёмы производства мониторов, смартфонов и телевизоров. Полностью парализовать деятельность компаний китайский локдаун не сможет, поскольку у них есть предприятия и в других странах, но и полностью компенсировать остановку производства поставками из других регионов тоже не получится.