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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Проблемы полупроводникового рынка могли стоить США одного процента ВВП
Нужно срочно выделять субсидии на развитие национального производства.
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Агентство Reuters сообщило, что администрация президента США на этой неделе в очередной раз соберёт парламентариев для профилактической беседы о существенном ущербе экономике страны, который был нанесён в 2021 году дефицитом полупроводниковых компонентов. Глава Национального экономического совета Брайан Диз (Brian Deese) дал вполне конкретную количественную оценку данному влиянию.

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Источник изображения: Reuters

По его словам, проблемы с поставками полупроводниковых компонентов на североамериканский континент по итогам 2021 года сократили валовой внутренний продукт США на один процент. Непосредственно законодателям США будет предоставлена более подробная информация, позволяющая также оценить уязвимости для национальной безопасности, которые вызваны дефицитом чипов.

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Все эти меры призваны подтолкнуть американских законотворцев к скорейшему принятию пакета законов о стимулировании национальной полупроводниковой отрасли, который предусматривает целевые субсидии в сумме $52 млрд. Власти США любят напоминать, что в 1990 году на территории страны выпускалось 40% всех полупроводниковых компонентов в мире, а теперь эта доля не превышает 12%.

#финансы #полупроводники #сша #дефицит чипов
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