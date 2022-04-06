В эти дни некоторые зарубежные ресурсы обращают внимание на отчёт Jon Peddie Research, опубликованный ещё в середине марта. Повторив обсуждение итогов четвёртого квартала прошлого года, который был охарактеризован увеличением количества отгруженных дискретных видеокарт на 29,5% относительно аналогичного периода 2020 года, авторы исследования добавили, что за весь 2021 год было поставлено более 50 млн видеокарт.
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Если сравнивать с 2020 годом, то прирост составил почти 20%, ибо в соответствующем периоде было отгружено 42 млн видеокарт. Пикового же значения за время с 1987 года поставки дискретных видеокарт достигали в 1998 году (116 млн штук), в дальнейшем развитие центральных процессоров и интеграция в них графической подсистемы постепенно снизили потребность в дискретных видеокартах.
Сравнивая динамику рынка настольных ПК и видеокарт, авторы отчёта приходят к выводу, что в прошлом полугодии почти каждый второй компьютер оснащался дискретной видеокартой. Впрочем, в реальности спрос со стороны майнеров наверняка обделял видеокартами тех, кто рассчитывал использовать их по первичному предназначению.