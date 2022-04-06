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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel приостановила деятельность на территории России и Беларуси
Но обещает поддерживать своих сотрудников.
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В прошлом месяце корпорация Intel заявила о прекращении поставок собственных процессоров по официальным каналам на территорию РФ и Беларуси, а на этой неделе она расширила данные ограничения до полной остановки операционной деятельности на территории указанных государств. Попытка обратиться к разделу новостей на корпоративном сайте с российских IP-адресов приводит к безальтернативному изучению лаконичного баннера соответствующего содержания.

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Источник изображения: Intel

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Обращение с зарубежных IP-адресов позволяет изучать содержимое данного раздела сайта Intel в прежнем объёме, а также ознакомиться с мотивами такого решения. При этом компания обещает поддерживать тех сотрудников, чья деятельность затронута данным ограничением. На территории России в штате Intel числятся примерно 1200 человек. Подразделение компании функционирует на территории Нижегородской области, его вскоре после своего назначения на руководящий пост в 2019 году посетил Раджа Кодури (Raja Koduri).

#intel #санкции против россии
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