Ещё в середине февраля стало известно, что хорошо знакомая зрителям трилогии «Назад в будущее» автомобильная марка DeLorean порадует ценителей бренда выпуском электромобиля в текущем году, но свежий пресс-релиз даёт понять, что на середину августа намечена демонстрация лишь концептуального образца новой модели электромобиля. Другими словами, с классическим DMC-12 он если и будет иметь что-то общее, то исключительно в элементах дизайна.
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Электромобилю DeLorean будет присвоено собственное имя, которое также будет оглашено 18 августа, за три дня до начала знаменитого конкурса дизайна в калифорнийском Пеббл Бич. Компания особенно гордится, что решилась на премьеру с опережением ранее намеченного срока на целых три дня. Собственно говоря, в качестве подтверждения серьёзности намерений был продемонстрирован только фрагмент изображения новой машины, который позволяет оценить форму заднего крыла и рисунок задней оптики. Приземистый обтекаемый силуэт, как позволяет предположить данный ракурс, будет иметь не так уж много общего с рубленными формами канонического DMC-12.