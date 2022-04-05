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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
При помощи GM компания Honda к 2027 году рассчитывает наладить выпуск электромобилей дешевле $30 000
В количестве нескольких миллионов штук в год.
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Японские компании могли быть пионерами в сфере производства гибридов и машин на водородных топливных ячейках, но на рынке батарейных электромобилей они считаются догоняющими конкурентов, поэтому не брезгуют создавать совместные предприятия с зарубежными автогигантами. Компания Honda Motor, как сообщает Reuters, будет использовать платформу GM Ultium не только для выпуска дорогих электрических кроссоверов на рынке США, но и для производства массовых моделей электромобилей.

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Источник изображения: Honda Motor

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В качестве последних подразумеваются кроссоверы стоимостью менее $30 000, которые партнёры намереваются поставить на конвейер к 2027 году. Honda не будет простым потребителем платформы GM, она собирается принять активное участие в поисках химического состава аккумуляторных батарей нового поколения. Сегмент компактных кроссоверов имеет потенциал реализации до 13 млн машин ежегодно, поэтому он привлекает Honda Motor при формировании планов на электрификацию своей продукции. Размеры инвестиций в совместные проекты стороны не раскрывают.

#электромобили #honda #gm
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