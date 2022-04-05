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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вьетнамский магазин поставил видеокарты NVIDIA RTX A4000 на службу майнерам
Профессиональное использование в другом толковании.
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Попытки руководства NVIDIA разделить товарные потоки между геймерами и майнерами до сих пор не особо касались профессиональных создателей цифрового контента, поскольку им предназначались особые графические решения типа RTX A4000 на базе чипа GA104. По словам очевидцев, один из вьетнамских компьютерных магазинов освоил продажу майнинговых ферм, состоящих из восьми графических адаптеров NVIDIA RTX A4000 в каждой. По данным продавца, подобная система в майнинге «эфира» набирает более 500 мегахешей в секунду, а потому выгоднее в эксплуатации, чем аналогичная ферма на основе игровых GeForce RTX 3070 Ti.

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Источник изображения: Twitter, I_Leak_VN, Nguyen Cong PC

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Судя по иллюстрации, дело поставлено на широкую ногу. Впрочем, поскольку даже игровые ноутбуки используются для майнинга, не стоит удивляться подобной смене профиля профессиональных графических адаптеров, которые изначально не были приспособлены ни для игр, ни для добычи криптовалют.

#nvidia #видеокарты #майнинг #ampere #ga104 #rtx a4000
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