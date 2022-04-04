Как отмечает CNBC сегодня после публикации профильного документа на сайте американского ведомства SEC стало известно, что Илон Маск (Elon Musk) с недавних пор является обладателем 9,2% акций Twitter. По мнению аналитиков, это только начало, и со временем миллиардер увеличит свой пакет акций для более активного влияния на политику данной социальной сети.
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В последние недели Маск активно критиковал Twitter за нарушение принципов демократии и свободы слова, а также рассуждал о необходимости создания новой социальной сети. Возможно, вместо этого он просто решил прибрать к рукам готовую – благо, покупка 9,2% акций Twitter в ценах пятницы опустошила бы карман главы Tesla и SpaceX только на $2,89 млрд. Сегодня перед началом торгов котировки растут на 25 и более процентов, но реальную динамику можно будет оценить только после открытия торговой сессии сегодня вечером.