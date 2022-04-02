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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Goldman Sachs: количество проданных в этом году ПК снизится на 11%
И чем ближе к концу года, тем сильнее будут экономить потребители.
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Эксперты Goldman Sachs не остались в стороне от всеобщей тенденции снижения прогнозов по динамике рынка ПК в текущем году. Если аналитики Morgan Stanley и J.P. Morgan единодушно заявили, что он по итогам года сократится на 6%, то представители Goldman Sachs выразили свой пессимизм сильнее – они считают, что количество проданных в этом году ПК и ноутбуков сократится на 11% по сравнению с предыдущим годом.

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Источник изображения: Pixabay

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Хорошая новость для потребителей может заключаться в приближении спроса и предложения к состоянию равновесия, что позволит снизить цены и вернуть на рынок скидки. В условиях ухудшения макроэкономической ситуации и роста инфляции первым пострадает начальный ценовой сегмент рынка ПК, но к концу года сократятся и объёмы реализации дорогих моделей. В корпоративном сегменте расходы потребителей сократятся, но спрос на системы хранения данных среднего уровня останется высоким.

#аналитика #финансы #компьютерный рынок
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