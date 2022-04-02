В должности председателя совета директоров.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Издание The Wall Street Journal не могло остаться в стороне от важного события в жизни китайской компании Huawei Technologies. Вернувшаяся в сентябре из Канады после трёхлетнего содержания под домашним арестом дочь основателя и финансовый директор Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) была назначена на пост одного из трёх сменных председателей совета директоров Huawei.

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Источник изображения: Getty Images

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Компанию ей составят Кэнь Ху (Ken Hu) и Эрик Сюй (Eric Xu), каждый будет находиться во главе совета директоров компании по шесть месяцев. При этом не уточняется, когда наступит черёд Мэн Ваньчжоу, но она в любом случае сохранит за собой как должность финансового директора компании, так и пост заместителя совета директоров. Попутно в состав совета директоров вошёл Винсент Пэн (Vincent Peng), которому приписывается активное участие в переговорах с канадскими правоохранителями об освобождении дочери основателя компании.