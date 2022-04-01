А норма прибыли достигла рекордных 30,8%.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На протяжении прошлого года, как считается, контрактные производители полупроводниковых компонентов не раз поднимали цены на свои услуги, тенденция наверняка сохранится и в этом году. Сайт DigiTimes сообщает, что норма прибыли SMIC в прошлом году выросла до рекордных 30,8%, хотя компания находилась под американскими санкциями и была ограничена в доступе к передовым литографическим технологиям.

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Источник изображения: SMIC

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Впрочем, если учесть, что основная часть прошлого года прошла под знаком дефицита автомобильных компонентов, которые производятся преимущественно с использованием зрелой литографии, то существовавшие на тот момент условия деятельности SMIC можно считать благоприятными. Спрос превышал предложение, компания смогла поднять цены – в результате в прошлом году клиенты отдавали в среднем $749,9 за каждую кремниевую пластину с готовыми чипами, а это на 13,1% выше, чем в 2020 году.