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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производители ноутбуков сокращают объёмы заказов на комплектующие в этом полугодии
Пострадает даже корпоративный сектор.
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Издание DigiTimes решило поддержать традицию последних дней, которая призывает отраслевых аналитиков и СМИ твердить о том, что во втором квартале, который начался сегодня, спрос на ноутбуки заметно снизится из-за увеличения макроэкономической неопределённости, спровоцированной украинскими событиями.

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Источник изображения: DigiTimes

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Многие производители ноутбуков, по словам источника, сократили объёмы заказов на поставку необходимых комплектующих в текущем полугодии. В большинстве случаев снижение измеряется двузначным количеством процентов, а в отдельных достигает и 50%. Эксперты Morgan Stanley, в частности, поддержали коллег из JPMorgan, заявив о возможности сокращения рынка ПК по итогам текущего года на 6% вместо ожидавшегося ранее роста на 4%. В серверном сегменте всё будет относительно благополучно, а вот корпоративный сектор в условиях ограниченности бюджетов предпочтёт сократить расходы на покупку нового компьютерного оборудования. В любом случае, корпоративный сегмент просядет меньше, чем потребительский.

#аналитика #финансы #ноутбуки
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