За прошедшее с начала февраля время компания Intel не успела выпустить новых процессоров, если не считать относящийся к семейству Alder Lake-S флагманский Core i9-12900KS, но южнокорейский энтузиаст safedisk смог продвинуться до второго места в рейтинге разгона оперативной памяти, вооружившись процессором Intel Core i9-12900K и материнской платой ASUS ROG Maximus Z690 Apex, а также методической поддержкой представителей последней из марок.
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Модуль памяти G.Skill объёмом 16 Гбайт автор эксперимента охлаждал жидким азотом, как и центральный процессор, частоту первого удалось поднять до режима DDR5-9514 -при значении таймингов 50-120-120-127-127-2. Этот результат соответствует второму месту в разгоне памяти, и от первого (DDR5-9560) он не так далёк, чтобы не надеяться на его обновление в будущем.