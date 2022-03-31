Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По итогам этого года рынок ПК может сократить объёмы продаж на 6%
Из-за нестабильности геополитической ситуации.
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Если в прошлом году во всём мире было продано около 340 млн готовых ПК и ноутбуков, и рынок два года подряд рос более чем на 10%, то текущий год может продемонстрировать снижение объёмов продаж на 6%, как сообщили специалисты JPMorgan в интервью ресурсу Nikkei Asian Review. Украинские события станут главным фактором, способствующим снижению спроса на европейском рынке и прилегающих к очагу кризиса территориях.

реклама

Источник изображения: AP

Некоторые крупные производители ПК, как сообщает источник, уже собираются снизить объёмы закупки компонентов во втором квартале, а среди мелких эти намерения могут выражаться в 20-процентном снижении. Непосредственно рынок России в мировой статистике продаж ПК за прошлый год отвечал за 7 млн изделий или 2%, что не так уж много, но макроэкономическая нестабильность негативно повлияет на спрос и в других регионах планеты.

Один из производителей игровых ПК готовится к снижению спроса на свою продукцию на 15-20% по итогам второго квартала на тех рынках, которые прилегают непосредственно к Украине. В глобальном же масштабе игровые ПК как раз окажутся самыми стойкими к данным событиям. Больше всего пострадают продажи бюджетных «хромбуков», которые сократятся на 40% ещё и в связи с постепенным отказом от удалённых форм обучения. Корпоративный сектор не сможет компенсировать падение спроса на смежных направлениях, поскольку коммерческие клиенты в условиях макроэкономической нестабильности тоже склонны экономить деньги.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Годовые планы производители ПК пока пересматривать не готовы. Во-первых, они до сих пор не могут удовлетворить отложенный спрос. Во-вторых, многие из них верят, что острая фаза кризиса скоро завершится, и объёмы продаж удастся восстановить.

#аналитика #ноутбуки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

По итогам всего 2021 года Intel остался крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции в показателях выручки
NVIDIA в течение 12 месяцев может увеличить выручку на 36%
Глава Intel за первый год работы в должности получит почти $179 млн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
27
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 11
+
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
3
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
6
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

mistergrim
11:54
Ну материнки действительно можно у нас делать (выйдут, конечно, золотыми, но всё же). Вот уже с болтами проблема.
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
mistergrim
11:43
У нас в офисе всё через трёхметровые удлинители прекрасно работает. Наверное, потому, что говно не покупаем, как автор.
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
RED
11:41
Новость красивая, но нет - вся наша "разработка" это, в лучшем случае, корпуса какие-нибудь, да болты на них. Вся электроника-то не наша все равно. Даже компы на базе Эльбрусов и Байкалов (а речь, как...
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
mistergrim
11:41
Ещё можно поролоном обмотать было, тогда бы вообще была тишина.
Владелец кулера Intel Laminar RM1 заменил стандартный кожух бумажным и показал результаты
Kira625
11:38
Так же как и с анонсом китайской видяхи - никакой конкретики, хоть бы в железе показали, что будут продавать по всей стране.
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Сергей Мантуров
11:38
Да спасибо, своих хватает) BQ вообще на Harmony OS хотят перейти, огонь будет ИМХО.
Xiaomi сократила поставки в РФ в 2 раза, а смартфоны от дядюшки Ляо заполняют российские прилавки
Dmitry Mitry
11:37
5 миллиардов рублей, не долларов
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Сергей Игнатьев
11:37
Я ещё не видел подобного! В eGOLD доход не ограничен! 15 преимуществ по сравнению с другими, взять только смену приватного ключа и реферальную ссылку, уже что-то новое! Курс растёт и это радует! Монет...
Разработчик Ripple предложил остановить майнинг Биткоина и выделил $5 млн на переход ВТС на PoS
mistergrim
11:37
Да, давно уже пора от HDD в телефонах отказываться.
Новый игровой смартфон Black Shark 5 RS получит SSD накопитель
mistergrim
11:35
Уже любой пшик называют «умным». Это ведь получается, у меня чайник тоже умный, раз при закипании воды отключается.
Intel анонсировала дискретную видеокарту Arc Limited Edition для настольных ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем