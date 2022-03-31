Если в прошлом году во всём мире было продано около 340 млн готовых ПК и ноутбуков, и рынок два года подряд рос более чем на 10%, то текущий год может продемонстрировать снижение объёмов продаж на 6%, как сообщили специалисты JPMorgan в интервью ресурсу Nikkei Asian Review. Украинские события станут главным фактором, способствующим снижению спроса на европейском рынке и прилегающих к очагу кризиса территориях.
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Некоторые крупные производители ПК, как сообщает источник, уже собираются снизить объёмы закупки компонентов во втором квартале, а среди мелких эти намерения могут выражаться в 20-процентном снижении. Непосредственно рынок России в мировой статистике продаж ПК за прошлый год отвечал за 7 млн изделий или 2%, что не так уж много, но макроэкономическая нестабильность негативно повлияет на спрос и в других регионах планеты.
Один из производителей игровых ПК готовится к снижению спроса на свою продукцию на 15-20% по итогам второго квартала на тех рынках, которые прилегают непосредственно к Украине. В глобальном же масштабе игровые ПК как раз окажутся самыми стойкими к данным событиям. Больше всего пострадают продажи бюджетных «хромбуков», которые сократятся на 40% ещё и в связи с постепенным отказом от удалённых форм обучения. Корпоративный сектор не сможет компенсировать падение спроса на смежных направлениях, поскольку коммерческие клиенты в условиях макроэкономической нестабильности тоже склонны экономить деньги.
Годовые планы производители ПК пока пересматривать не готовы. Во-первых, они до сих пор не могут удовлетворить отложенный спрос. Во-вторых, многие из них верят, что острая фаза кризиса скоро завершится, и объёмы продаж удастся восстановить.