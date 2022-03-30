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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA в течение 12 месяцев может увеличить выручку на 36%
А вот спрос в игровом сегменте может просесть из-за насыщения рынка.
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Аналитики Tigress подняли прогноз по курсу акций NVIDIA до $410 при текущем значении менее $287, мотивируя это способностью компании за ближайшие 12 месяцев увеличить совокупную выручку на 36% до $36,65 млрд. Впрочем, основной прирост, по мнению источника, обеспечат серверный сегмент, решения для автомобильного сектора и метавселенная.

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Источник изображения: NVIDIA

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Эксперты Baird отмечают другую тенденцию – цены на графические процессоры NVIDIA начали возвращаться к уровню начала 2021 года, запасы на складах увеличились, а потому отложенный спрос в какой-то перспективе может быть удовлетворён, снизив вероятность роста игровой выручки компании в более отдалённых периодах прежними темпами.

#nvidia #аналитика #финансы #видеокарты #акции #метавселенная
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