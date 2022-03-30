Японская корпорация SoftBank стремится избавиться от активов Arm с выгодой для себя, и пока наиболее жизнеспособным вариантом считается выход на американскую фондовую биржу. Ожидается, что он позволит выручить $60 млрд против $32 млрд, которые были потрачены на покупку активов Arm несколько лет назад. Агентство Reuters со ссылкой на Yonhap сегодня сообщило, что корейский производитель памяти SK hynix не исключает возможности участия в консорциуме инвесторов для выкупа активов Arm.
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Интересно, что некоторое время назад подобные мысли высказывал и генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), поэтому идея не кажется ни новой, ни лишённой здравого смысла. Впрочем, представители SK hynix позже сообщили прессе, что высказали лишь теоретическую идею, которая не имеет отношения к какому-либо реальному плану действий.
Самой SK hynix принадлежит не только доля в капитале другого производителя памяти – Kioxia, но и весь бизнес Intel по производству твердотельной памяти. Если бы корейская компания решилась на покупку доли в Arm, то этот актив для неё был бы не совсем типичным.