Интересы всех категорий пользователей сложно удовлетворить одним набором оперативной памяти, поэтому компания G.Skill на этой неделе порадовала тех обладателей материнских плат с разъёмом LGA 1700, которые хотели бы эксплуатировать модули памяти высокой ёмкости с низкими задержками, при этом не жертвуя тактовой частотой.
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Комплекты Trident Z5 объёмом 2 х 32 Гбайт способны работать в режиме DDR5-6000 при значении таймингов 30-40-40-96 в материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Hero с процессором Intel Core i7-12700K.
Солидный объём памяти достигается установкой всего двух модулей памяти, при этом задержки остаются достаточно низкими, чтобы удовлетворить запросы энтузиастов. Предусмотрена и управляемая RGB-подсветка. В какую цену G.Skill оценила новый набор памяти, станет понятно в следующем квартале, когда он поступит в продажу.