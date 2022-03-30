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Новости Hardware Алексей Сычёв
G.Skill предлагает комплект памяти DDR5-6000 из двух планок объёмом по 32 Гбайт
Ещё и с низкими задержками.
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Интересы всех категорий пользователей сложно удовлетворить одним набором оперативной памяти, поэтому компания G.Skill на этой неделе порадовала тех обладателей материнских плат с разъёмом LGA 1700, которые хотели бы эксплуатировать модули памяти высокой ёмкости с низкими задержками, при этом не жертвуя тактовой частотой.

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Источник изображения: G.Skill

Комплекты Trident Z5 объёмом 2 х 32 Гбайт способны работать в режиме DDR5-6000 при значении таймингов 30-40-40-96 в материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Hero с процессором Intel Core i7-12700K.

Источник изображения: G.Skill

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Солидный объём памяти достигается установкой всего двух модулей памяти, при этом задержки остаются достаточно низкими, чтобы удовлетворить запросы энтузиастов. Предусмотрена и управляемая RGB-подсветка. В какую цену G.Skill оценила новый набор памяти, станет понятно в следующем квартале, когда он поступит в продажу.

#ddr5 #оперативная память #g.skill
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