Ещё и с низкими задержками.

Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS

Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Интересы всех категорий пользователей сложно удовлетворить одним набором оперативной памяти, поэтому компания G.Skill на этой неделе порадовала тех обладателей материнских плат с разъёмом LGA 1700, которые хотели бы эксплуатировать модули памяти высокой ёмкости с низкими задержками, при этом не жертвуя тактовой частотой.

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Источник изображения: G.Skill

Комплекты Trident Z5 объёмом 2 х 32 Гбайт способны работать в режиме DDR5-6000 при значении таймингов 30-40-40-96 в материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Hero с процессором Intel Core i7-12700K.

Источник изображения: G.Skill

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Солидный объём памяти достигается установкой всего двух модулей памяти, при этом задержки остаются достаточно низкими, чтобы удовлетворить запросы энтузиастов. Предусмотрена и управляемая RGB-подсветка. В какую цену G.Skill оценила новый набор памяти, станет понятно в следующем квартале, когда он поступит в продажу.