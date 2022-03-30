Квартальный отчёт Micron Technology наиболее обстоятельно разобрал ресурс Barron’s, он же привёл комментарии руководства американского производителя памяти по поводу влияния украинского кризиса на бизнес этой компании. Как известно, многим производителям полупроводниковых компонентов для работы нужны инертные газы, крупным поставщиком которых до недавних пор являлись украинские компании.
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Глава Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) пояснил, что в краткосрочном периоде перебои с поставками газов украинского производства на деятельность компании повлиять не смогут, поскольку имеющихся запасов хватит для поддержания привычных объёмов производства, а в долгосрочном периоде будут найдены другие каналы поставки. Впрочем, такая замена скажется на затратах Micron, а потому и клиенты компании могут почувствовать рост цен на микросхемы памяти. Впрочем, это далеко не единственный фактор, который приведёт к подорожанию памяти. Перебои с логистикой, рост цен на энергоносители, инфляция и продолжающаяся пандемия – вот дополнительные причины, которые способны поднять цены на микросхемы памяти.
В сегменте ПК руководство Micron вообще не ждёт увеличения объёмов поставок продукции по итогам текущего года, да и смартфоны прибавят от силы несколько процентов, если не считать устройства с поддержкой 5G, количество которых в этом году вырастет сразу на 40%. Зато спрос на память для этих категорий устройств будет подогреваться ростом системных требований – микросхем памяти всё равно будет продано больше, поскольку «памяти много не бывает». Автомобильный сектор бизнеса Micron обновил рекорд по выручке, и перспективы его наглядно иллюстрируются примером со стоимостью чипов памяти внутри условного электромобиля, которая достигает $750 против $50 у традиционной машины с ДВС.
Micron также дала понять, что клиенты на территории России и Украины обеспечивали её не более чем 1% выручки, поэтому после прекращения поставок продукции в эти страны компания будет себя чувствовать вполне стабильно.