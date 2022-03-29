Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel модернизировала штатный охладитель процессоров Core i9-12900/12900F
Исключительно на уровне креплений.
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Корпорация Intel редко что-то переделывает в своих продуктах, относительно недавно выпущенных на рынок, но в случае с так называемым «боксовым кулером» для процессоров Core i9-12900 и Core i9-12900F сделала исключение из правил. В новом уведомлении, которое компания распространила среди клиентов, сообщается, что коробочные версии этих процессоров, комплектуемые штатной воздушной системой охлаждения, с 28 апреля могут поставляться с креплением нового типа.

реклама

Источник изображения: Computer Lounge

Сам по себе кулер этих процессоров заметно отличается от тех, которыми комплектовались предшественники, а потому некоторые конструктивные решения доводятся до кондиции в рабочем порядке. Изменения креплений коснулись двух моментов. Во-первых, у модернизированной крепёжной пластины продолговатые отверстия заменены на круглые. Подобная степень свободы крепёжным шпилькам просто не требуется, как утверждает производитель.

Источник изображения: Intel

Во вторых, с периметра крепёжной пластины удалено ребро жёсткости, а высота втулок, продеваемых в отверстия материнской платы, увеличена на 0,3 мм по сравнению с предыдущим вариантом исполнения.

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Изменения коснулись моделей Core i9-12900F и Core i9-12900, поставляемых в коробочном исполнении. Экземпляры с модернизированным креплением начнут поступать к клиентам 28 апреля текущего года.

#intel #охлаждение процессора #процессоры #alder lake-s #lga 1700
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel посвятит дебюту Core i9-12900KS трансляцию, намеченную на пятое апреля
Intel Core i5-12600KF занял первое место в Cinebench R20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
7
Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
3
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
9
Дисковая версия Windows 11 стоит всего 15.60 доллара на последней распродаже марта 2022 года
Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
9
О Сиренах вселенной Borderlands
2
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть первая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
13:50
так укроботам поставил старлинки вот и засрали собой линию.. получил что заслужил.
Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
Виталий Shokerxxx
13:49
на чем мерил? на 4г мопеде? или смарте? если 4г мопед то повыше его поставь.. а на сотике тоже самое.. у меня епта 4г с роутером алкатель выдает 60+ мегабит. и это не придел так и бывает что больше 10...
Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
Виталий Shokerxxx
13:47
яо не будет. просто ресы не будут поставлять за бумашки только за золото и рубли.. коих у тайванема нема..
Производители чипов не торопятся формировать заказы на следующий год
Виталий Shokerxxx
13:45
роутер хуавей работает уже 12 лет и бодрячком.. хз о чем ты там..
Мошенники создали фальшивое приложение "Россграм" и обманули сотни россиян
Виталий Shokerxxx
13:45
ясное дело что украм ни какого не укрограмм ни стограмм... а так все оборудование у РФ есть и лучше чем у крупных ип гигантов. так как сшп своими санкциями себе давно в ногу стреляют. хуавей зте и вся...
Мошенники создали фальшивое приложение "Россграм" и обманули сотни россиян
Павел Рыбалко
13:42
Ты пособник преступников, помни об этом.
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
Виталий Shokerxxx
13:42
1 апреля.. дада верим.
Asus сообщила о снижении цен на видеокарты до 25% в США с 1 апреля 2022 года
Blackengine
13:42
У тебя есть канал на ютубе? Рассказывай всё это под хороший монтаж.
Ученые рассчитали теоретический предел скорости для вычислительных систем
Blackengine
13:41
Какая разница верхний предел скорости одинаковый.
Ученые рассчитали теоретический предел скорости для вычислительных систем
Виталий Shokerxxx
13:41
а ты только по ней ориентируешься? фига у тебя на карлиц фетишь.. так то хоноры хуавейки покупают очень не плохо + гармония у них норм оська..
Финансовый директор Huawei заявила, что санкции сплотили компанию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем