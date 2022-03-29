Исключительно на уровне креплений.

Корпорация Intel редко что-то переделывает в своих продуктах, относительно недавно выпущенных на рынок, но в случае с так называемым «боксовым кулером» для процессоров Core i9-12900 и Core i9-12900F сделала исключение из правил. В новом уведомлении, которое компания распространила среди клиентов, сообщается, что коробочные версии этих процессоров, комплектуемые штатной воздушной системой охлаждения, с 28 апреля могут поставляться с креплением нового типа.

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Источник изображения: Computer Lounge

Сам по себе кулер этих процессоров заметно отличается от тех, которыми комплектовались предшественники, а потому некоторые конструктивные решения доводятся до кондиции в рабочем порядке. Изменения креплений коснулись двух моментов. Во-первых, у модернизированной крепёжной пластины продолговатые отверстия заменены на круглые. Подобная степень свободы крепёжным шпилькам просто не требуется, как утверждает производитель.

Источник изображения: Intel

Во вторых, с периметра крепёжной пластины удалено ребро жёсткости, а высота втулок, продеваемых в отверстия материнской платы, увеличена на 0,3 мм по сравнению с предыдущим вариантом исполнения.

Источник изображения: Intel

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Изменения коснулись моделей Core i9-12900F и Core i9-12900, поставляемых в коробочном исполнении. Экземпляры с модернизированным креплением начнут поступать к клиентам 28 апреля текущего года.