Среди процессоров с шестью ядрами при частоте 6780 МГц.

Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS

Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS

RTX 3060 подешевела в ДВА раза

RTX 3060 подешевела в ДВА раза

Процессоры Intel семейства Alder Lake-S продолжают использоваться оверклокерами для достижения новых рекордов в самых разных категориях. В тесте Cinebench R20 французскому энтузиасту rm3113 удалось занять первое место среди шестиядерных моделей с результатом 8237 баллов. В эксперименте участвовал процессор Intel Core i5-12600KF, который при помощи жидкого азота достиг частоты 6780 МГц.

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Источник изображения: HWBot, rm3113

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В основе стенда использовалась материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex. Пространство вокруг процессорного разъёма было тщательно изолировано автором эксперимента для предотвращения воздействия конденсирующейся влаги на работу материнской платы. На модули оперативной памяти тоже был установлен резервуар для жидкого азота. На указанной частоте процессор сохранял активность всех шести производительных ядер и двенадцати потоков.