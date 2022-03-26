На страницах ресурса Bloomberg появились выдержки из аналитической записки Morgan Stanley, которая предрекает заметный рост цен на электромобили, способный повлиять на структуру всего рынка. В частности, производители тяговых батарей из-за скачка цен на сырьё вынуждены будут поднять цены на свою продукцию на 25%, а стоимость тяговых аккумуляторов в современных электромобилях определяет от 30 до 50% цены всей машины, поэтому и транспортные средства неизбежно подорожают.
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Этот год должен нарушить многолетнюю тенденцию снижения цен на литиевые аккумуляторы, согласно которой им удавалось дешеветь на 3-7% ежегодно. Производители электромобилей будут вынуждены поднять цены на свои изделия на 15%, и это уже существенным образом способно повлиять на спрос, по мнению представителей Morgan Stanley. В выигрыше окажутся крупные компании с вертикально интегрированным бизнесом типа Tesla, которые не только самостоятельно производят тяговые аккумуляторы, но и имеют доступ к источникам сырья.