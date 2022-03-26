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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SoftBank рассчитывает выручить в ходе IPO компании Arm около $60 млрд
Весьма оптимистично по всем критериям.
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В 2016 году японская корпорация SoftBank потратила на покупку тогда ещё публичной компании Arm примерно $32 млрд. Попытка пристроить активы британского разработчика американской NVIDIA за $40 млрд с треском провалилась из-за противодействия антимонопольных органов, и теперь Bloomberg сообщает о намерениях японской корпорации до марта следующего года вывести Arm на IPO.

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Источник изображения: Japan Times

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При этом капитализация Arm оценивается нынешними владельцами активов компании в $60 млрд, в полтора раза выше, чем должна была заплатить NVIDIA. Столь оптимистичная оценка не совсем укладывается в привычные для подобных сделок шаблоны, поскольку средний по отрасли мультипликатор годовой выручки Arm, которая не превышает $2,6 млрд, даёт сумму менее $30 млрд. Чтобы испытать потенциальных участников IPO на прочность, SoftBank собирается оформить у ряда из них кредит на сумму $8 млрд под залог акций Arm. Через пару лет SoftBank рассчитывает рассчитаться по долгу – либо деньгами, либо теми же акциями.

#nvidia #финансы #arm #акции #softbank #ipo
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